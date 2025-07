Funerali Diogo Jota le bare lasciano la chiesa di Gondomar | l’emozione delle famiglie

L’addio ai cari di Diogo Jota e suo fratello André Silva si è svolto con commozione profonda nella chiesa di Gondomar, lasciando un segno indelebile nei cuori di familiari e amici. La scena delle bare che lasciano la chiesa riempie di tristezza e solidarietà il cuore del mondo del calcio e non solo. Un momento di dolore condiviso, che testimonia l’impatto umano e sportivo di questa tragica perdita.

Le bare dell’attaccante del Liverpool Diogo Jota e di suo fratello André Silva sono state trasportate dalla chiesa Matriz de Gondomar per la sepoltura, dopo il funerale celebrato in Portogallo. Nelle immagini l’emozione della moglie di Diogo Jota, con la quale il calciatore si era sposato lo scorso 22 giugno. I giocatori del Liverpool si sono uniti alla famiglia e agli amici per il funerale del loro compagno di squadra Jota e di suo fratello, due giorni dopo la morte in un incidente stradale in Spagna. La cerimonia si è svolta nella chiesa Igreja Matriz nella città portoghese di Gondomar, dove Jota era nato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Funerali Diogo Jota, le bare lasciano la chiesa di Gondomar: l’emozione delle famiglie

