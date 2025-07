Modesto Juve | nome nuovo per il ruolo di Direttore Tecnico bianconero La sua storia chi è e perché piace a Comolli

La Juventus si prepara a rivoluzionare la propria dirigenza, puntando su un nuovo volto per il ruolo di Direttore Tecnico. Tra i nomi in corsa, spicca quello di Modesto Juve, un professionista con una storia di successo e competenze che hanno catturato l'attenzione di Damien Comolli. Ma cosa rende Modesto così affascinante per il club bianconero? Scopriamolo insieme, perché questa scelta potrebbe cambiare il futuro della Vecchia Signora.

Modesto Juve: nome nuovo per il ruolo di Direttore Tecnico. Chi è il profilo scelto da Comolli e perchĂ© piace così tanto al dirigente bianconero. La costruzione della nuova dirigenza della Juve entra nella sua fase cruciale. Il Direttore Generale Damien Comolli è alla ricerca di un Direttore Tecnico che possa diventare il suo braccio destro operativo, e vuole chiudere la scelta entro il 24 luglio, data di inizio del raduno estivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i vari profili valutati, quello che sta prendendo maggiormente quota nelle ultime ore è quello del francese Francois Modesto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Modesto Juve: nome nuovo per il ruolo di Direttore Tecnico bianconero. La sua storia, chi è e perchĂ© piace a Comolli

