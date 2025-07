Leone XIV nomina alla commissione anti-abusi un vescovo francese campione della linea della fermezza

In un gesto deciso, Leone XIV annuncia la nomina di un vescovo francese come nuovo membro della commissione anti abusi, affidandogli il compito di rafforzare l’impegno della Chiesa contro gli abusi. Monsignor Verny, difensore storico della linea della fermezza, porta con sé decenni di esperienza e una forte dedizione all’ascolto delle vittime. È il momento di aprire una nuova fase di responsabilità e trasparenza nelle istituzioni ecclesiastiche, catalizzando il cambiamento che tutti attendiamo.

Monsignor Verny, che prende il posto del cardinale O’Malley, ha difeso negli ultimi 70 anni il rapporto della Chiesa francese sulla pedofilia del clero e ha promosso l’ascolto delle vittime. “Aiuteremo le Chiese in ritardo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Leone XIV nomina alla commissione anti-abusi un vescovo francese campione della linea della fermezza

