LIVE Cobolli-Mensik 6-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | dominio totale del romano nel 1° set

Il match tra Cobolli e Mensik si infiamma sul centrale di Wimbledon 2025, con il romano che domina in modo spettacolare nel secondo set! Dopo un inizio combattuto, Cobolli mostra tutta la sua determinazione e talento, lasciando intravedere la vittoria all’orizzonte. Ora più che mai, i tifosi sono incollati allo schermo: la sfida sta entrando nel vivo e l’entusiasmo cresce a ogni punto! La tensione è alle stelle—non perdere gli aggiornamenti live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio vincente Mensik. 12:44 TORNATO! Dieci minuti di pausa per il ceco, dopo 25? di primo set. Esce dal campo Mensik COBOLLI-Mensik 6-2! Due soli quindici lasciati per strada al servizio, ben 8 chance di break ottenute da un romano mostruoso! 40-15 Due palle set. 30-15 Appena il secondo quindici lasciato per strada dal romano. 30-0 Nastro vincente. 15-0 Prima vincente. 5-2 E ALLORA, bruttissima scelta del ceco dopo il servizio: palla corta neanche a rete! 15-40 Grande attacco lungoriga di rovescio Cobolli! Altre due chance di chiudere anzitempo il set d'apertura.

