Portogallo-Italia femminile | dove vederla orario e probabili formazioni

Allo Stade de Genève, la sfida tra Portogallo e Italia femminile promette emozioni forti nella seconda giornata degli Europei 2025. Con orario, probabili formazioni e tutte le informazioni su dove vedere il match, questa partita rappresenta un crocevia cruciale per le nostre azzurre nel cammino verso la qualificazione. Non resta che scoprire chi avrà la meglio in questa battaglia di talento e passione, e vivere ogni istante dell’evento.

Allo Stade de Genève di Ginevera, in Svizzera, si giocherà la seconda giornata della fase a gironi degli Europei femminili 2025 con la sfida tra Portogallo-Italia femminile. Si tratta di una partita già decisiva per le azzurre.

In questa notizia si parla di: portogallo - italia - femminile - orario

SLEEP LIKE A PRO FIGC – Nazionale Italiana Femminile Raduno a Coverciano + Europei Svizzera 2025 Le Azzurre sono a Coverciano dal 16 al 25 giugno, sotto la guida di Andrea Soncin, per prepararsi al meglio in vista dei prossimi Europei Femminili

