Fondazione Marevivo così il surriscaldamento del mare si ripercuote sull’economia

Il Mar Mediterraneo si sta scaldando a un ritmo allarmante, con conseguenze che vanno ben oltre l'ambiente marino. Questo hotspot climatico, ricco di biodiversità e risorse, è oggi un banco di prova per capire gli effetti del riscaldamento globale sull’economia e sulla vita quotidiana. Fondazione Marevivo, da 40 anni impegnata nella tutela del mare, ci invita a riflettere sulla nostra responsabilità e sulle azioni necessarie per preservare questo tesoro naturale.

Il Mare Nostrum è sempre più caldo e non è certo una buona notizia. Parliamo di uno dei principali “hotspot climatici” a livello globale, un ecosistema complesso e fragile che rappresenta una sorta di laboratorio naturale per lo studio degli impatti del cambiamento climatico. A fare il punto su una situazione sempre più allarmante è Fondazione Marevivo, che da 40 anni si occupa di tutela del mare. Il Mar Mediterraneo si sta scaldando a un ritmo che va dal 20 al 50 per cento più veloce rispetto ai media globali ed è un trend in continua crescita, se si considera che la velocità di riscaldamento dell’acqua nell’ultimo decennio è addirittura raddoppiata rispetto al precedente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

