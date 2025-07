Amal Clooney chiede agli amici che invita a casa di lasciare il cellulare in un ‘cestino’ | ecco perché

Amal Clooney, stanca di invasioni indesiderate nella sua sfera privata, chiede agli ospiti di lasciare il cellulare in un "cestino" prima di entrare a casa sua. Questo gesto semplice ma deciso rivela quanto sia importante per lei preservare l’intimità familiare e personale, anche tra amici fidati. E, a quanto pare, proteggere la propria privacy è un valore che non si può mettere in discussione, nemmeno con le persone più vicine. Perché, alla fine, la sicurezza e il rispetto sono la vera priorità.

Non ammette che la sua privacy venga ‘invasa’. E, a quanto pare, è meglio non fidarsi nemmeno degli amici. Amal Clooney ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata alla make up artist Charlotte Tilbury, in una conversazione riportata da People e uscita su Glamour. L’avvocata e attivista 47enne ha spiegato che preferisce tenere per sé la quotidianità con il marito George Clooney e i figli di 8 anni Ella e Alexander. Per cominciare, quando riceve ospiti a casa ritira i loro cellulari: “Creare momenti e spazi privati sta diventando sempre più difficile. Ma è anche per questo che ci piace ricevere le persone a casa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Amal Clooney chiede agli amici che invita a casa di lasciare il cellulare in un ‘cestino’: ecco perché

