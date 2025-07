Sabrina Salerno | L’attrazione sessuale degli uomini è stato un problema Elodie? Attaccano le donne ma…

Sabrina Salerno, icona di charme e talento, ha condiviso il suo percorso di vita tra successi e ostacoli, svelando il momento più difficile: la scoperta di un tumore al seno. Tra le sfide della sua carriera e le accuse di Elodie, che hanno puntato il dito contro le donne, la showgirl dimostra come la forza possa nascere anche nei momenti più bui, offrendo un esempio di coraggio e resilienza per tutte.

In sfida nella prima puntata Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Giulia Salemi, Orietta Berti, Sergio Friscia, Riccardo Fogli, Filippo Bisciglia e Rosa Chemical - Risalendo sul palco di “Sarabanda Celebrity” su Italia 1, star come Sabrina Salerno, Anna Tatangelo e Riccardo Fogli si sfidano tra musica, ricordi e adrenalina.

