Tonali Juve | è sempre in cima alla lista della dirigenza per il centrocampo Qual è l’ostacolo principale nella trattativa ultimissime

La Juventus punta forte su Sandro Tonali, considerandolo il profilo ideale per rinvigorire il centrocampo e supportare la crescita di Igor Tudor. Tuttavia, dietro questa ambizione si nasconde un ostacolo cruciale che potrebbe rallentare le trattative. Qual è il vero motivo di questa impasse e quali sono gli ultimi aggiornamenti su questa operazione? Scopriamolo insieme, perché il futuro della Juve potrebbe dipendere proprio da questa scelta strategica.

Tonali Juve: il centrocampista non esce dai radar della dirigenza bianconera. Qual è l'ostacolo principale nell'operazione, tutti i dettagli. Il mercato Juve ha un grande obiettivo per rinforzare il proprio centrocampo e regalare a Igor Tudor un leader tecnico e carismatico: il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Sandro Tonali. Il club bianconero, deciso a compiere un salto di qualità nel reparto nevralgico del campo, sogna il ritorno in Serie A del talentuoso centrocampista italiano, attualmente in forza al Newcastle United. Un profilo da top player per il centrocampo di Tudor. Sandro Tonali, mediano classe 2000, rappresenta il profilo ideale per la nuova Juventus.

Calciomercato Juve, il club bianconero non molla quell’obiettivo: è ancora in cima alla lista per l’estate! La rivelazione - La Juventus continua a puntare forte su David Hancko per il calciomercato estivo. Nonostante le insidie, il club bianconero non molla il difensore del Feyenoord, ancora al centro delle attenzioni.

Il centrocampista dello Stoccarda è uno dei nomi in cima alla lista della dirigenza nerazzurra Vai su Facebook

Massara vicino alla Juve, sarà il nuovo direttore sportivo: lavorerà al fianco di Chiellini; Palermo, Tognozzi in pole per il ruolo di DS ma la Juve è forte su di lui; CdS - Inzaghi-Inter: domani la verità , ma la dirigenza chiama Fabregas. E per Simone spunta la Juventus.

Nuovo direttore tecnico Juve, tre nomi nella lista di Comolli: l’obiettivo è chiudere tutto entro quella data! Lista e novità - Nuovo direttore tecnico Juve, sono tre ora i nomi nella lista di Comolli: l’obiettivo è chiudere tutto entro quella data! Come scrive juventusnews24.com