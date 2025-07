Pistola portachiavi grande come due dita | ecco come può sparare e uccidere

In un mondo dove la tecnologia si fa sempre più piccola e nascosta, i criminali trovano nuove vie per armarsi, mettendo in serio rischio la sicurezza pubblica. La novità più inquietante? una pistola portachiavi grande come due dita, capace di sparare e uccidere. Un dispositivo minuscolo che racchiude tutta la potenza di fuoco di un'arma vera, pronto a sorprendere e spaventare. Ma quali sono le conseguenze di questa evoluzione?

Roma, 5 luglio 2025 – Non c’è limite alla fantasia dei criminali nella creazione di sempre nuove e micidiali armi. Dopo la penna calibro 22 e l’arma giocattolo modificata per sparare veri proiettili, arriva anche la pistola portachiavi, che in pochi centimetri racchiude tutta la potenza di fuoco di un’arma in piena regola, capace di colpire e uccidere. Un piccolo dispositivo calibro 7.65, tascabile, con un comodo anellino per portarlo insieme alle chiavi di casa, in modo da passare del tutto inosservato. L’arma artigianale. Abbinate alla pistola portachiavi due cartucce, pronte ad essere esplose semplicemente premendo i bottoni posizionati sul dorso del dispositivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pistola portachiavi grande come due dita: ecco come può sparare (e uccidere)

In questa notizia si parla di: pistola - portachiavi - sparare - uccidere

Arsenale nascosto a Villaricca: in casa anche una pistola-portachiavi calibro 7.65 - Un ritrovamento sorprendente scuote Villaricca: i Carabinieri hanno scoperto un arsenale nascosto in casa di un 50enne incensurato, tra cui una pistola-portachiavi calibro 765.

Sorpreso con una pistola portachiavi funzionante: camionista arrestato; Napoli: sequestrata pistola portachiavi, l’arma tascabile che sconvolge il mercato nero.

Napoli: sequestrata pistola portachiavi, l’arma tascabile che sconvolge il mercato nero - Sul suo comodino, i militari hanno trovato la pistola portachiavi, completa di due cartucce pronte all’uso, attivabili con la semplice pressione di un bottone sul dorso. Scrive cronachedellacampania.it

La pistola portachiavi: si tiene nel palmo di una mano e ha due proiettili calibro 7.65 - In provincia di Napoli i carabinieri sequestrano per la prima volta quest'arma insolita: sembra un telecomando per cancelli, è una pistola con due proiettili ... Riporta fanpage.it