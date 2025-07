Quel cuscino sul divano… Omicidio Garlasco l’annuncio in tv | perché cambia tutto

Nel mistero irrisolto dell’omicidio di Garlasco, ogni dettaglio conta. Un nuovo elemento emerge dall’ombra, riaccendendo dubbi da tempo sopiti e puntando i riflettori su un semplice cuscino del divano. La trasmissione “Quarto Grado” ha acceso i riflettori su questo dettaglio apparentemente insignificante, ma potenzialmente decisivo. È possibile che una piccola cosa possa cambiare tutto ciò che pensavamo di sapere? La risposta potrebbe risiedere proprio in quel particolare oggetto.

Nel groviglio sempre più fitto di interrogativi che da diciotto anni circondano il delitto di Garlasco, un nuovo elemento sembra riaccendere dubbi e sospetti. Questa volta il dettaglio proviene direttamente dalla villetta di via Pascoli, dove il 13 agosto 2007 fu trovata senza vita Chiara Poggi. A rilanciare l'attenzione su un oggetto apparentemente secondario, ma forse rivelatore, è stata la trasmissione "Quarto Grado", in onda su Rete 4, che durante la puntata del 4 luglio ha posto l'accento su un cuscino giallo e blu, normalmente collocato in cucina, ma che nei giorni cruciali dell'indagine venne rinvenuto spostato sul divano del soggiorno.

