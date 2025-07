Mitsubishi Grandis | debutta l' ibrido da 4,41 metri

La Mitsubishi Grandis debutta come l’ibrido più innovativo, percorrendo 441 metri di pura efficienza. Con motorizzazioni mild e full hybrid, questa versatile monovolume si distingue per abitabilità superiore, grazie a un divano posteriore scorrevole e un passo generoso di 2,64 metri. La nuova Grandis promette di ridefinire il comfort e l’efficienza nel segmento. È arrivato il momento di scoprire cosa può fare per te.

Motorizzazioni mild e full hybrid per la più recente aggiunta nella gamma europea della casa giapponese. Occhio di riguardo all'abitabilità, con divano posteriore scorrevole e passo di 2,64 metri.

