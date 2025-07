Maltempo nubifragi in Lombardia | a Orio al Serio dirottati diversi voli | Le città da bollino rosso scendono da 20 a 15

Le intense perturbazioni di maltempo e i nubifragi che stanno interessando la Lombardia hanno causato dirottamenti e disagi, con le città da bollino rosso che scendono da 20 a 15. A Como e Bergamasca forti temporali si abbattano, mentre Milano si prepara con l’attivazione della vasca di contenimento del Seveso. Un’onda di emergenza che richiede massima attenzione e prudenza: restate aggiornati per proteggere voi e le vostre comunità.

Forti temporali a Como e nella Bergamasca. A Milano è entrata in funzione la vasca di contenimento delle piene del Seveso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, nubifragi in Lombardia: a Orio al Serio dirottati diversi voli | Le città da bollino rosso scendono da 20 a 15

