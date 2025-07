La Senna torna balneabile | per la sindaca Hildago si avvera un sogno

Dopo anni di progetti ambiziosi e tensioni legate alle Olimpiadi 2024, Parigi celebra un traguardo emozionante: la Senna torna balneabile, trasformandosi in un'oasi urbana per i suoi cittadini. La sindaca Hidalgo può finalmente sorridere, realizzando un sogno che rafforza il legame tra città e natura. Un successo che coinvolge tutti, offrendo un’estate fresca e rigenerante nel cuore della Ville Lumière.

Parigi, 5 lug. (askanews) - Dopo anni di progetti e uno sprint per le Olimpiadi 2024, Parigi finalmente si è ripresa il suo fiume: la Senna è ufficialmente balneabile, con tanto di stabilimenti, e i parigini si affollano per cercare refrigerio all'estate nelle acque ripulite. La scorsa estate erano stati gli atleti del nuoto in acque libere a usare la Senna fra non poche polemiche; a un anno di distanza si avvera il sogno della sindaca socialista Anne Hidalgo: "Cosa provo? Fierezza e felicità perché nuotare nella Senna era un sogno fin da ragazzina. La gente è felice, è bello, molto bello". Progetto ecologista, ribadisce Hidalgo, avere un fiume dalle acque pulite è possibile e significa preparare Parigi al calore delle prossime estati ma è anche sport, piacere e turismo, spiega accanto alla ministra dello Sport, Marie Bersacq: "Anche abbellire la città perché si fa il bagno in posti assolutamente iconici penso sia il sogno di tutti è un grande momento". 🔗 Leggi su Quotidiano.net