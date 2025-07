Veralab inaugura il nuovo store a Roma e celebra i suoi 10 anni

Veralab celebra un traguardo importante: dieci anni di successi nel mondo della bellezza, e lo fa con l’apertura del suo nuovo store a Roma, in via Cola di Rienzo 178. Un pink corner esclusivo che si trasforma in un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del beauty made in Italy. È il momento perfetto per scoprire innovazioni e sorprese, perché Veralab festeggia alla grande, consolidando la sua posizione di leader nel settore.

L' Estetista Cinica, al secolo Cristina Fogazzi, ha deciso di festeggiare in grande i dieci anni di Veralab, marchio beauty made in Italy. Infatti, proprio oggi inaugura il nuovo store a Roma, in via Cola di Rienzo 178. Un pink corner esclusivo, dove per l'occasione saranno presentate diverse attività per celebrare il compleanno del brand. Veralab festeggia dieci anni col nuovo store a Roma. Gli affari vanno alla grande per il brand: è la quarta apertura in poco più di un mese. Dopo anni di commercio online e corner in altri store, queste aperture confermano la strategia di espansione retail del brand.

Veralab compie 10 anni e inizia quella che Raffaella Dagna, general manager dell'azienda, definisce la seconda fase della sua vita, che prevede l'apertura di 10 store diretti e di nuove concessioni in profumeria e farmacia, lo sviluppo internazionale, il consoli

Cristina Fogazzi, l'estetista cinica sbarca a Bologna. In via Indipendenza il suo nuovo negozio di prodotti cosmetici Veralab: «Per l'occasione ho imparato a fare i tortellini»; Estetista Cinica apre a Padova il nuovo negozio Veralab Store: serpentone di clienti in strada per incontrare; Veralab a Torino: l'Estetista Cinica apre il suo punto vendita nel centro.

Veralab celebra i dieci anni del brand con un nuova apertura a Roma - Domani, sabato 5 luglio, la fondatrice Cristina Fogazzi inaugurerà lo store nella capitale in via Cola di Rienzo 178. Lo riporta msn.com

Veralab sceglie Bologna per la sua nuova apertura - Terza apertura del semestre 2025 per Veralab che continua il suo piano di espansione sul territorio italiano. gdoweek.it scrive