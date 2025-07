L’umanesimo del turismo la rivoluzione di Culturitalia per le aree interne

L'umanesimo del turismo sta rivoluzionando le aree interne d'Italia, grazie a Culturitalia e CooltourItaly. Questi modelli innovativi puntano a valorizzare territori autentici, lontani dai percorsi tradizionali, rendendo l'esplorazione un’esperienza coinvolgente e sostenibile. Partendo dai siti UNESCO come simbolo di eccellenza, il turismo si delocalizza, destagionalizza e riscopre identità profonde. Il futuro è nelle destinazioni che conservano forza e potenzialità , capaci di affascinare con autenticità e originalità .

di Claudio Pisapia Aree interne, altre destinazioni, nuove destinazioni, destinazioni pilota, finalmente abbiamo raggiunto l’obiettivo di dare centralitĂ a quanto da noi proposto come modello Culturitalia CooltourItaly è divertente girare l’italia. Partendo dal capitale reputazionale dei siti UNESCO si può delocalizzare, destagionalizzare e orientare turismo verso aree e zone che hanno identitĂ potenzialitĂ e forza attrattiva tanto da poter essere competitive e porre in evidenza nuove opportunitĂ di accoglienza turistica organizzata. Il sistema turistico di Destinazione resta la base per imporre nuove mete come destinazioni pilota con il coinvolgimento dei comuni degli imprenditori delle associazioni culturali creative, sociali dei famosi stakeholder ma soprattutto della comunitĂ locale finora esclusa e mai considerata nel contesto normativo vigente prima dell’articolo 31 legge made in italy 206 2023. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

