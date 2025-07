Vacanze | partono in 30,5mln spesa 35mld

Con oltre 30 milioni di italiani pronti a partire per le vacanze estive, il settore turistico mostra segnali di forte ripresa: una spesa complessiva che supera i 35 miliardi di euro e un aumento di 1,5 milioni di viaggiatori rispetto allo scorso anno. Tra destinazioni e modalità di soggiorno, l’Italia si conferma la meta preferita, con agosto come mese clou dei viaggi di lunga durata. È il momento di scoprire tutte le tendenze di questa entusiasmante stagione!

12.26 Saranno 30,5 milioni gli italiani che si concederanno almeno una vacanza nei mesi estivi, +1,5 milioni rispetto allo scorso anno. La spesa complessiva prevista supera i 35 miliardi. Così l' Osservatorio Turismo Confcommercio. Albergo per il 21%, poi B&B (17%), casa propria o in affitto (il 14% e il 13%). Il 91% degli italiani viaggerà in Italia, il 9% invece solo all'estero. Agosto il favorito per i viaggi di 7 o più giorni: 11,2mln di partenze. Luglio il mese che cresce di più, +800mila. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

