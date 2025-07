Lazio c’è un obiettivo da seguire | un nuovo ciclo con Sarri ma senza mercato Tra conti da sistemare e top player da trattenere la difficile estate di Lotito e Fabiani

La Lazio si trova di fronte a una sfida cruciale: avviare un nuovo ciclo con Sarri, consolidando identità e stabilità, mentre il mercato resta in stallo tra conti da sistemare e top player da trattenere. In questa estate complessa, Lotito e Fabiani si confrontano con un paradosso tutto laziale: come costruire il futuro senza le risorse desiderate, gettando comunque le basi per una nuova era. La questione rimane aperta, e il tempo stringe.

Le ultime sulla difficile situazione in casa Lazio, con il calciomercato ancora bloccato dopo il ritorno di Sarri. Tutti i dettagli Un paradosso tutto laziale: gettare le basi per un nuovo ciclo con Maurizio Sarri, tornato per dare stabilità e identità, ma farlo con un mercato bloccato e la necessità impellente di tagliare i costi. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, c’è un obiettivo da seguire: un nuovo ciclo con Sarri, ma senza mercato. Tra conti da sistemare e top player da trattenere, la difficile estate di Lotito e Fabiani

In questa notizia si parla di: sarri - lazio - ciclo - obiettivo

Lazio ufficiale: addio a Baroni, Sarri è il nuovo allenatore - Un cambio di rotta significativo in casa Lazio: Sarri è il nuovo timoniere della squadra biancoceleste.

La Lazio vuole aprire un nuovo ciclo con Sarri L'obiettivo è di blindare tutti i migliori giocatori in rosa così da fare il meglio possibile con solo il campionato da affrontare, senza coppe Vai su X

Con Marco Fabio Ceccatelli, Federico Di Placido e Gabriele Menegatti....non mancate.....#sslazio #lotito #fabiani #sarri #mandas #provedel #patric. Vai su Facebook

Lazio: Sarri, 'torno per affetto, l'obiettivo è l'Europa'; Sarri: Ritorno alla Lazio per affetto, obiettivo arrivare in Europa; Lazio, Pedro vuole chiudere la carriera con un trofeo in biancoceleste. Sul futuro….

Lazio, Sarri tra obiettivi e paradossi: vuole convincere Lotito a… - Il tecnico biancoceleste è tornato con un obiettivo chiaro in mente, ma il blocco del mercato rischia di mettergli i bastoni tra le ruote ... Segnala msn.com

Lazio, Pedro vuole chiudere la carriera con un trofeo in biancoceleste. Sul futuro… - In futuro potrebbe ripercorrere le orme di Simone Inzaghi: il motivo ... Si legge su msn.com