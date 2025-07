È morto Mark Snow compositore del tema di X-Files e musiche da Smallville a Ghost Whisperer

La musica di Mark Snow ha accompagnato intere generazioni, rendendo indimenticabili le atmosfere di serie cult come X-Files, Smallville e Ghost Whisperer. Con oltre cinque decenni di carriera, il compositore statunitense ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della televisione. La sua scomparsa, avvenuta il 4 luglio 2025 a 78 anni, rappresenta una perdita enorme per l’arte musicale e per i fan di tutto il mondo. La sua eredità continuerà a vivere nelle note che ha scritto.

Mark Snow, autore del celebre tema della serie X-Files, è morto a 78 anni: tra i compositori televisivi più prolifici della sua generazione, ha firmato le colonne sonore di decine di serie cult, da Smallville a Ghost Whisperer. Mark Snow, compositore americano noto per aver creato il celebre tema musicale della serie X-Files, è morto venerdì 4 luglio 2025 nella sua abitazione nel Connecticut, all’età di 78 anni. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Le cause del decesso non sono state rese pubbliche. Nato a Brooklyn il 26 agosto 1946 con il nome di Martin Fulterman, Mark Snow si era formato musicalmente alla prestigiosa Juilliard School di New York. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - È morto Mark Snow, compositore del tema di X-Files e musiche da Smallville a Ghost Whisperer

In questa notizia si parla di: morto - mark - snow - tema

Mark Snow, compositore del tema musicale di X-Files, è morto a 78 anni - Il mondo della musica e delle serie TV piange la scomparsa di Mark Snow, il geniale compositore che ha dato vita a temi indelebili come quelli di X-Files e Smallville.

Addio a Mark Snow, il compositore di X-Files muore a 78 anni; È morto Mark Snow, compositore di X-Files: aveva 78 anni; Mark Snow, compositore del tema musicale di X-Files, è morto a 78 anni.

È morto Mark Snow, compositore del celebre tema di X-Files e autore di colonne sonore tv - Leggi su Sky TG24 l'articolo È morto Mark Snow, compositore del celebre tema di X- Secondo tg24.sky.it

Mark Snow, compositore del tema musicale di X-Files, è morto a 78 anni - Mark Snow, il compositore che ha creato temi musicali indimenticabili come quelli delle serie X- Da msn.com