Orlando Pd sottolinea come l’Italia si trovi in una fase critica di deindustrializzazione, con le statistiche sull’occupazione che nascondono un quadro preoccupante. La crescita nei settori dei servizi e del turismo maschera le perdite nel comparto industriale, principale motore dell’economia. È necessario intervenire per invertire questa tendenza e tutelare i posti di lavoro, garantendo un futuro più stabile e sostenibile per il nostro Paese.

POMIGLIANO D’ARCO – “Quella che stiamo vivendo è una fase di grande incertezza perché l’Italia è un Paese in piena deindustrializzazione. I numeri positivi sull’occupazione sono dati dalla crescita di settori che per loro natura sono precari e a bassi salari, cioè i servizi e il turismo. È un bene che ci siano, ma il problema fondamentale è che nell’industria si stanno perdendo posti di lavoro”. Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del Pd, Andrea Orlando, a margine di un incontro con i lavoratori Stellantis, Leonardo e Trasnova a Pomigliano d’Arco, insieme ai parlamentari Pd Antonio Misiani, Marco Sarracino e Arturo Scotto, nel corso della decima tappa in Campania del Viaggio del Partito Democratico nelle realtà industriali del Paese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Orlando (Pd): “L’Italia è in piena deindustrializzazione”

