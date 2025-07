Va fuori di sé in un circolo ricreativo di Carpi e pretende soldi minacciando con forbici arrestato

Un episodio di tensione e paura scuote Carpi: un cittadino serbo di 60 anni è stato arrestato con l’accusa di estorsione aggravata, dopo aver minacciato un uomo con delle forbici in un circolo ricreativo. La vicenda evidenzia quanto la calma e la sicurezza siano fondamentali nei luoghi di socializzazione. È importante ricordare che la legge interviene per proteggere tutti dai comportamenti violenti e intimidatori.

