Tecnologia Tarip riceve il brevetto Asia e Unisannio | Risultato importante

Un successo che segna un passo avanti nel settore della gestione dei rifiuti in Italia e in Asia. Il brevetto concesso all’Asia e all’Università degli Studi del Sannio rappresenta un importante riconoscimento all’innovazione tecnologica nel campo della raccolta urbana. Un risultato che dimostra come la collaborazione tra università e aziende possa portare a soluzioni all’avanguardia. È il momento di scoprire come questa tecnologia rivoluzionerà il futuro della gestione dei rifiuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento Mercato e Tutela – Direzione generale per la proprietà industriale, ha concesso all’ Asia e all ’Università degli Studi del Sannio il brevetto per l’invenzione del sistema integrato hardware-software e metodo per l’identificazione massiva a bordo automezzo di sacchi per la raccolta rifiuti. Si tratta, in pratica, dell’innovazione tecnologica già utilizzata durante la sperimentazione della Tarip, la tariffa puntuale, per mettere in relazione i rifiuti prodotti e l’utenza di modo da rendere possibile, nel prossimo futuro, che la tassa sia calcolata in base a quanto conferito e non più in relazione alle dimensioni dell’abitazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it