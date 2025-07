Osimhen situazione sempre più tesa | il Napoli aspetta ma il tempo stringe

La tensions crescono intorno a Victor Osimhen, simbolo del Napoli che aspetta con ansia una svolta decisiva. La situazione si fa sempre più complessa: il tempo scorre inesorabile e le decisioni diventano urgenti. Quale sarà il destino dell’attaccante nigeriano? Rimanete con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti su questa intricata vicenda che potrebbe segnare il futuro del club partenopeo.

Il caso Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Dal 1° . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Osimhen, situazione sempre più tesa: il Napoli aspetta, ma il tempo stringe

In questa notizia si parla di: osimhen - napoli - situazione - tesa

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il mondo del calcio è in fermento: Osimhen ha fatto un sorprendente passo a Dimaro con Conte, scatenando il piano segreto del Napoli.

Il percorso finisce qui! L'Inter perde anche contro il Fluminense e conferma la stagione da zero titoli! Contro l'attuale sesta forza del campionato brasiliano, l'Inter di Chivu crolla sotto i colpi di Cano ed Hercules ? #TuttoNapoli #SerieA #Conte #SscNapoli Vai su Facebook

Dall'Inghilterra - Il Napoli ha alzato il prezzo di Osimhen dopo aver scoperto quello di Toney; Calciomercato Napoli, fatta per David Neres: tutto fermo per Lukaku e Osimhen; Conte, caos Kvaratskhelia: “Vado via”. Napoli a gamba tesa sui social.

Napoli, il rinnovo di Osimhen non si sblocca: situazione tesa - Corriere dello Sport - Napoli, il rinnovo di Osimhen non si sblocca: situazione tesa I sei incontri di Calenda con il club partenopeo non hanno portato all'esito sperato. Secondo corrieredellosport.it

Il Napoli scrive ad Osimhen: arriva la svolta - I Campioni d’Italia hanno piazzato il colpo dell’estate, portando Kevin De Bruyne all’ombra del Vesuvio. Segnala ilsussidiario.net