Momenti di pura tensione a Giugliano in Campania, dove un uomo armato ha fatto irruzione in un bar di piazza Matteotti, creando panico tra i presenti. La sua minaccia di usare la pistola contro clienti e poliziotti ha scatenato una drammatica escalation di paura. La situazione, ancora sotto controllo delle forze dell’ordine, evidenzia come la violenza improvvisa possa sconvolgere anche le serate più tranquille…

Giugliano, cerca rivale nel bar armato di pistola, poi punta l'arma contro i poliziotti

Assalto armato a un portavalori a Giugliano, esplosi colpi d'arma da fuoco in strada - Fanpage.it - Assalto armato ad un portavalori di Giugliano in Campania, nel Napoletano. Si legge su fanpage.it