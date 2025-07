Napoli non solo Lucca e Nunez | per l' attacco spunta anche l' ipotesi Kean

Napoli si prepara a rinforzare il suo attacco, ma la novità di oggi riguarda una possibile sorpresa: Kean potrebbe entrare nel mirino dei partenopei. Mentre le trattative con Beukema e Lang sembrano ormai in dirittura d’arrivo, l’attenzione si sposta su un nome che potrebbe cambiare le carte in tavola. È il momento di scoprire se questa ipotesi prenderà corpo e cosa potrebbe significare per il futuro azzurro.

Napoli, 5 luglio 2025 - In teoria, le priorità del mercato del Napoli erano (e sono) un difensore centrale e un esterno d'attacco, entrambe vicine: rispettivamente Sam Beukema e Noa Lang sono a un passo dal vestirsi d'azzurro, con le due trattative rispettivamente con Bologna e PSV Eindhoven che dovrebbero chiudersi positivamente entro il giorno del ritrovo del gruppo a Castel Volturno, fissato per il 15 luglio. Entrambi dovrebbero essere due titolari, a meno che per la corsia mancina non dovesse arrivare anche Dan Ndoye, aprendo a quel punto un ballottaggio. Questioni alle quali, eventualmente, Antonio Conte penserà in un secondo momento: in un calciomercato ricco di sorprese e colpi di scena, prima c'è da ufficializzare i due acquisti oggi più prossimi, rimandando magari a un secondo momento l'assalto definitivo al terzo.

