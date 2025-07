Falso allarme incendio su un volo Ryanair 18 passeggeri feriti durante la fuga

Un falso allarme incendio su un volo Ryanair ha scatenato il panico tra i passeggeri, che hanno tentato di evacuare l’aereo in tutta fretta. La scena, drammatica e caotica, ha visto almeno 18 persone ferite durante la fuga, alcune saltando da tre metri di altezza. Un episodio che mette in luce l’importanza della calma e della preparazione in situazioni di emergenza. Ma cosa è realmente successo e quali sono le conseguenze di questa scena…

Un allarme incendio, poi rivelatosi infondato, ha creato il panico su un Boeing 737 di Ryanair che era in procinto di decollare dall’aeroporto di Palma di Maiorca in direzione Manchester. L’equipaggio ha ordinato l’evacuazione dell’aereo e decine di passeggeri, presi dal panico, sono scesi saltando direttamente da una delle ali a tre metri di altezza dal suolo. Almeno 18 di loro sono rimasti feriti, riportando distorsioni alle caviglie o altri traumi. Di solito in casi di evacuazione d’emergenza dovrebbero gonfiarsi degli scivoli in tutte le uscite ma, da alcuni video pubblicati sui social network, si nota che solo uno di questi era dispiegato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Falso allarme incendio su un volo Ryanair, 18 passeggeri feriti durante la fuga

