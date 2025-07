Le dormite in treno e i passaggi da fenomeno | Ricci raccontato da chi l' ha cresciuto a Empoli

Dalle dormite in treno alle imprese sul campo, la storia di Ricci si rivela un affascinante viaggio tra talento e dedizione. Cresciuto a Empoli sotto l’occhio attento di Buscè, che per quattro anni ha creduto in lui, e svelato da un ex compagno come un guerriero silenzioso ma determinato in campo, questa narrazione ci mostra come la passione possa trasformare un ragazzo magro in una promessa del calcio. La sua strada è ancora tutta da scrivere.

Buscè, che lo ha allenato per quattro anni, spiega perché ha capito che quel bambino magro sarebbe diventato forte. E un ex compagno svela un segreto: "In spogliatoio stava zitto, ma in campo dava l'anima".

