calciomercato inter al hilal su acerbi

Il calciomercato si infiamma: l’Inter potrebbe perdere un pilastro della difesa, Francesco Acerbi, destinato a seguire Simone Inzaghi in Arabia. Secondo *Sport Mediaset*, Al Hilal ha avviato sondaggi esplorativi per il difensore, che l’allenatore nerazzurro considera fondamentale sin dai tempi della Lazio. Un possibile addio che scuote le prossime mosse di mercato e il futuro del club meneghino. Resta da vedere come evolverà questa suggestiva suggestione.

Inzaghi, prima intervista all’Al-Hilal e spiega l’addio all’Inter: “Volevo…” - Nel suo debutto come allenatore dell’Al-Hilal, Simone Inzaghi ha condiviso emozioni e motivazioni, rivelando la sua voglia di esplorare nuove frontiere nel mondo del calcio.

- Non era necessario City-Al Hilal 3-4 per comprendere il valore di Inzaghi - Non era necessario Inter-Fluminense 0-2 per comprendere che Chivu ha fisiologico bisogno di tempo e di un mercato all’altezza L’Inter, piaccia o non piaccia, dopo 4 anni ha voltato Vai su Facebook

