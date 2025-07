Sicurezza PCTO regole più severe per le aziende e formazione obbligatoria Incidenti in calo del 12,9% Valditara | Assicurazione strutturale per studenti e docenti

In un contesto di crescente attenzione alla sicurezza scolastica, il Ministro Valditara annuncia regole più severe per i PCTO e una formazione obbligatoria, con un calo degli incidenti del 12,9%. Un impegno concreto per tutelare studenti e docenti, rafforzato dall'introduzione di un'assicurazione strutturale. Scopriamo come queste misure stiano rivoluzionando l'ambiente formativo, garantendo un futuro più sicuro e protetto per tutti.

Al Forum in Masseria, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha risposto alle polemiche sui Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, ribadendo l'impegno per la sicurezza degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

