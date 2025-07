San Cipriano Pestata in strada dal marito con il braccio ingessato | la figlia filma tutto scatta l’arresto

Un grave episodio di violenza domestica scuote San Cipriano d’Aversa, dove una donna è stata brutalmente pestata dal marito, anche con il braccio ingessato, sotto gli occhi della figlia che ha filmato tutto. La scena, ormai tristemente frequente, si è conclusa con l’arresto dell’aggressore, portando alla luce ancora una volta l’urgenza di interventi e sensibilizzazione contro la violenza di genere. La sicurezza delle vittime non può più aspettare.

Ancora un episodio di violenza domestica nel casertano. Questa volta teatro dell’aggressione è San Cipriano d’Aversa, dove un uomo ha colpito ripetutamente la moglie in strada, alla presenza della figlia, utilizzando addirittura il braccio ingessato come arma. L’episodio si è consumato nella mattinata di ieri, venerdì 4 luglio, a pochi passi dall’abitazione coniugale. San Cipriano. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - San Cipriano. Pestata in strada dal marito con il braccio ingessato: la figlia filma tutto, scatta l’arresto

