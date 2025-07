Hamas dice sì alla tregua di 60 giorni proposta dagli Usa Ma chiede garanzie

La proposta di un cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza si fa strada verso una risoluzione, con Hamas che si mostra aperta a negoziati e garantisce la sua disponibilità, pur chiedendo firme concrete. La diplomazia internazionale si intensifica, e le speranze di una tregua duratura sembrano più vicine che mai, mentre le parti coinvolte lavorano intensamente per mettere fine a 21 mesi di conflitto. Riusciranno gli sforzi a portare pace e stabilità nella regione?

Tregua a Gaza più vicina. Hamas avrebbe risposto positivamente alla proposta americana di un cessate il fuoco di almeno 60 giorni, aprendo anche alla possibilità di nuovi negoziati per porre fine al conflitto e avviare un processo di disarmo, dopo 21 mesi di guerra. Sul volo dell’Air Force One, Donald Trump si è detto certo che "entro la prossima settimana" si arriverà a un accordo, raggiunto anche grazie alla mediazione di Egitto e Qatar. “Dobbiamo chiudere la questione con Hamas. Finora abbiamo mandato molti aiuti e molti soldi. Senza questi, le persone sarebbero in grossi guai”, ha dichiarato il presidente americano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hamas dice sì alla tregua di 60 giorni proposta dagli Usa. Ma chiede garanzie

