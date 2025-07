LIVE Cocciaretto-Bencic 2-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | break per la svizzera inizio in salita per l’azzurra!

Il duello tra Cocciaretto e Bencic si fa appassionante nel torneo di Wimbledon 2025, con la Svizzera che conquista un break importante e mette in salita le speranze italiane. La partita si infiamma tra scambi intensi e momenti di tensione, mentre i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi sul campo. Clicca qui per rimanere aggiornato in tempo reale e scoprire come si evolverà questa sfida avvincente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla per Cocciaretto ad inizio game. 2-4 Altra prima e altro punto, la svizzera conferma il break. 40-0 Esce la risposta di dritto di Cocciaretto dopo la prima di Bencic. 30-0 Ace della svizzera. 15-0 Bencic trova il vincente con il dritto. 2-3 Bencic trova il passante dopo la volée non definitiva di Cocciaretto: break per la svizzera. 15-40 La prima palla break va via con l’ace di Cocciaretto! 0-40 Grande risposta di Bencic, Cocciaretto manda fuori il dritto: tre palle break per la svizzera. 0-30 Errore grave di Cocciaretto con il dritto che si ferma a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Bencic 2-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: break per la svizzera, inizio in salita per l’azzurra!

