LIVE Cocciaretto-Bencic 4-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | la pioggia ferma tutto! Si aspettano indicazioni dall’organizzazione!

Il racconto di un emozionante match di Wimbledon 2025 tra Cocciaretto e Bencic continua, tra attese e imprevisti. La pioggia ha interrotto il gioco, lasciandoci in sospeso sulle sorti del torneo e sperando in rapide indicazioni dall’organizzazione. Restate con noi: cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni momento di questa sfida avvincente, che promette ancora molte emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 Siamo tutti in attesa di conoscere le prime indicazioni dall’organizzazione dei Championship, sperando che il programma possa riprendere il prima possibile. 12.56 La differenza nel primo set, oltre che il dritto, Bencic la sta facendo con l’incredibile continuitĂ che sta avendo al servizio: la svizzera mette in campo l’88% delle prime palle, concretizzando l’86% dei punti! Bene anche per Cocciaretto che gioca il 76% di prime, ottenendo il 64& di punti. Tuttavia, il pur buon servizio dell’azzurra non sembra bastare per scalfire una Bencic che oggi è davvero in forma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Bencic 4-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: la pioggia ferma tutto! Si aspettano indicazioni dall’organizzazione!

