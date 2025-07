Corona accusa Barella e Bastoni | Anche loro erano dentro il sistema Scommettevano su loro stessi e sulle proprie partite per tentare di…

Fabrizio Corona torna a scuotere il mondo dello sport e delle scommesse, puntando il dito contro due papabili protagonisti di un sistema oscuro: Barella e Bastoni. Con parole pungenti e senza filtri, l’ex re dei paparazzi rivela dettagli choc su coinvolgimenti nascosti che fanno tremare la Serie A. Quali segreti si celano dietro le mura dello sport più amato? La verità forse è più vicina di quanto pensiamo.

Fabrizio Corona è tornato a parlare di calcioscommesse e sul suo profilo Instagram attraverso una storia, ha attaccato duramente i calciatori interisti, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella: Fabrizio Corona, le sue parole “Bastoni e Barella, due nomi mai usciti nelle carte ufficiali. Eppure secondo quanto abbiamo scoperto, anche loro erano dentro il sistema. Forse si . L'articolo Corona accusa Barella e Bastoni: “Anche loro erano dentro il sistema. Scommettevano su loro stessi e sulle proprie partite per tentare di.” proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: corona - barella - bastoni - accusa

Mi hanno passato uno screenshot su Corona che accusa Barella e Bastoni. Mantengo la mia diffidenza sul soggetto, però ricordo che quando parlava di Juve era su tutti i giornali. Vai su X

In un video di @trapitaly si può vedere come Fabrizio Corona lo abbia rifatto: sulla lista dei giocatori che vuole far smettere di giocare non ci sono... Vai su Facebook

Perché nessuno parla dell'inchiesta di Fabrizio Corona a Falsissimo sul Calcioscommesse? Forse la mer*a è troppo grossa? Il sistema marcio, i calciatori impuniti, la fonte e i nomi…; Barella a Corona: «Scommesse? Mai. Mi tutelerò per vie legali»; Scommesse, retromarcia della talpa di Corona: Su Barella mi sono sbagliato.

Barella e Bastoni sopravvalutati: botta e risposta al veleno tra due ex - MSN - Viviano ha anche colto l’occasione per contestare le opinioni di Cassano su Bastoni in una difesa a quattro. Lo riporta msn.com

Corona assolto dall'accusa di tentata estorsione - Ansa.it - Il Tribunale di Milano ha assolto Fabrizio Corona dall'accusa di tentata estorsione per un presunto ricatto con video intimi. Segnala ansa.it