Papa Leone XIV Castel Gandolfo si prepara ad accogliere il Pontefice

Castel Gandolfo si appresta a riaccogliere il suo ospite più atteso: Papa Leone XIV. Dopo una lunga assenza, il pontefice ritorna a dedicarsi alla tradizione estiva, celebrando il legame speciale con questa storica località dei Castelli Romani. Gli abitanti e i fedeli sono già in trepidante attesa di rivedere il loro Papa, pronto a riprendere un rito che rinnova lo spirito comunitario e la devozione. La sua visita segnerà un nuovo capitolo di questa amata tradizione.

Castel Gandolfo si prepara a riaccogliere un Pontefice. Papa Leone XIV riprenderà infatti la tradizione papale di prendersi una pausa estiva fuori Roma e tornerà nel piccolo comune dei Castelli Romani dove gli abitanti e i fedeli attendono con ansia il suo arrivo. La tradizione, infatti, era stata interrotta da Papa Francesco che non avendo mai fatto vacanze in vita sua ha mantenuto l’abitudine di trascorrere le proprie ferie nella sua residenza abituale a Santa Marta. Leone si trasferirà nel ritiro papale dal 6 al 20 luglio per un periodo di riposo e poi di nuovo per alcuni giorni durante la festa cattolica dell’Assunzione in agosto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, Castel Gandolfo si prepara ad accogliere il Pontefice

