Comunicazione un convegno analizza l’impatto sull’immagine dei territori

La comunicazione ha il potere di modellare l’immagine dei territori, influenzando turismo, cultura e sviluppo economico. Ma quanto sono efficaci le campagne pubbliche nel creare un impatto duraturo e positivo? Lunedì 7 luglio a Napoli, Villa Doria d’Angri ospiterà un importante convegno con figure di spicco nazionali, per esplorare come la comunicazione possa davvero trasformare il futuro delle nostre terre. Un evento imperdibile per chi vuole capire i segreti del successo territoriale.

Turismo, cultura, attrattività economica: quanto incidono davvero le campagne di comunicazione pubblica nel trasformare positivamente l’immagine e il futuro dei territori? Se ne parlerà a Napoli lunedì 7 luglio, dalle ore 16:30, in Villa Doria d’Angri (Università degli Studi di Napoli Parthenope), nel corso di un confronto con protagonisti nazionali delle istituzioni, del turismo e del marketing. L’incontro, dal titolo “La comunicazione pubblica nella valorizzazione territoriale: buone pratiche per la misurazione dell’efficacia delle strategie di marketing” è promosso con il patrocinio della Regione Campania. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

