Fucci | Sostenere ALI onlus per aiutare chi è affetto da malattie non riconosciute dal SSN

Fucci e ALI onlus continuano a raccogliere consensi e supporto per offrire speranza a chi combatte contro patologie invisibili e spesso trascurate. Nata nel 2022 per volontà del presidente Alessandro Fucci, l'associazione si impegna con passione a dare voce a chi si trova in difficoltà e a rafforzare l’assistenza sanitaria di prossimità . “L’Associazione,” afferma Fucci, “sta...

Tempo di lettura: 2 minuti Continua con successo l'impegno sociale dell'Associazione no profit "ALI onlus", nata nel 2022 per iniziativa del presidente Alessandro Fucci  con lo scopo di perseguire due obiettivi ben precisi: dare voce a chi è affetto da malattie invalidanti non riconosciute dal Sistema Sanitario Nazionale e potenziare l'assistenza di prossimitĂ sanitaria per il cittadino. " L'Associazione – dice il presidente Fucci – sta promuovendo ed organizzando attivitĂ e iniziative volte a sensibilizzare la classe dirigente e Politica sulla problematica. E lo sta facendo, ad esempio, anche con l'attivazione dei tirocini per tanti giovani diplomati OSA che potranno fornire un qualificato sostegno a chi è malato".

