I NoiNatiMale rendono omaggio a Paolo Benvegnù

Arezzo, 5 luglio 2025 – . La storica band aretina, fondata nel lontano 1989, era particolarmente legata al cantautore milanese scomparso lo scorso dicembre con cui aveva prodotto un album e collaborato in altri progetti artistici, dunque la volontà è ora di dare simbolicamente seguito a questo percorso condiviso. Il primo momento, in quest’ottica, sarà martedì 8 luglio al parco Il Prato con la presenza all’interno della serata “Sfioriamoci” in apertura del Mengo Music Fest, poi dal mese di settembre la band tornerà in studio di registrazione per dare il via ai lavori per realizzare un nuovo disco. 🔗 Leggi su Lanazione.it