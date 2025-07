Borse contraffatte maxi sequestro agli ambulanti della spiaggia ai lidi ferraresi

Ferrara, 5 luglio 2025 – Con l’arrivo dell’estate e il crescente afflusso di turisti ai lidi ferraresi, le autorità intensificano i controlli per tutelare la sicurezza e combattere il mercato nero. Recentemente, un maxi sequestro di borse contraffatte ha messo in evidenza l’impegno delle forze dell’ordine nel preservare l’autenticità del Made in Italy e garantire un’estate all’insegna della legalità. La lotta contro le attività illecite prosegue senza sosta, per un mare di divertimenti sicuri e autentici.

Ferrara, 5 luglio 2025 – L’inizio del periodo estivo è coinciso con l’aumento del flusso di turisti e persone che affollano i lidi della costa estense. In virtù di questo si sono intensificati anche i controlli già nel mese di giugno, appena concluso e proseguiranno nei mesi estivi successivi. Tutto questo per garantire sicurezza e verificate nelle attività e scongiurare il proliferare di attività illecite. A fronte di ciò il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara, affiancate da altre pattuglie appartenenti ai Reparti della provincia, ha attuto tutti i necessari accertamenti. Scoperti lavoratori in ‘nero’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Borse contraffatte, maxi sequestro agli ambulanti della spiaggia ai lidi ferraresi

In questa notizia si parla di: lidi - borse - contraffatte - maxi

Maxi concorso infermieri all’Asl, Fials Salerno: “Procedura espletata in meno di 1 mese” Vai su Facebook

Borse contraffatte, maxi sequestro agli ambulanti della spiaggia ai lidi ferraresi.

Maxi sequestro di merce contraffatta - la Nazione - Capi di abbigliamento, scarpe e borse con marchi contraffatti di famose griffe, per un totale di 209 pezzi, sono stati sequestrati ieri sera, sul lungomare di Lido di ... Si legge su lanazione.it

False griffe ai lidi di Comacchio (Ferrara): scatta il maxi sequestro - Il Resto del Carlino - False griffe ai lidi di Comacchio (Ferrara): scatta il maxi sequestro La guardia di finanza ha tolto dal mercato oltre 500 prodotti contraffatti, tra borse, cinture e capi di abbigliamento ... ilrestodelcarlino.it scrive