Università sanità e sviluppo | la Calabria dimenticata tra promesse e deserti

Università, sanità e sviluppo: la Calabria dimenticata tra promesse non mantenute e deserti silenziosi. In questo scenario desolante, abbiamo raccolto, in pieno anonimato, la toccante lettera di uno stimato studioso calabrese, che con passione denuncia l’abbandono e le sfide quotidiane di una terra spesso invisibile alle istituzioni. C’è una parte del Sud che continua a sentirsi invisibile. Nonostante tutto, il suo spirito di resistenza ci invita a riflettere e a sperare in un cambiamento reale.

Abbiamo raccolto, in pieno anonimato, la lettera e le annotazioni di uno stimato studioso calabrese, da anni impegnato nel mondo della cultura e dell'istruzione. Il suo sfogo, intenso e lucido, racconta con amarezza e passione la condizione di una parte della Calabria spesso dimenticata, tra disattenzione politica, progetti disillusi e una quotidiana lotta per costruire futuro. C'è una parte del Sud che continua a sentirsi invisibile. Nonostante le dichiarazioni d'intenti, gli appelli all'unità e le promesse istituzionali, intere aree della Calabria rimangono ai margini del dibattito nazionale.

