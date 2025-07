Ai funerali di Diogo Jota anche Ruben Neves e Cancelo arrivati in poche ore dal Mondiale per Club

In un gesto di profonda umanità, Ruben Neves e Cancelo hanno raggiunto in volo privato il Portogallo, lasciando il mondiale per onorare il compagno Diogo Jota. La loro presenza ha riempito di emozione e commozione Gondomar, testimoniando l'importanza dei legami umani oltre il campo. Un esempio di solidarietà che va oltre lo sport, ricordando come la vera forza risieda nei sentimenti condivisi. Continua a leggere.

Ruben Neves e Cancelo hanno preso un jet privato per volare dalla Florida al Portogallo per il funerale di Diogo Jota. Emozione e commozione a Gondomar. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Liverpool piange Diogo Jota: folla ad Anfield per l’ultimo saluto al numero 20 e la città listata a lutto - Il cuore di Liverpool si ferma in lutto per Diogo Jota, il talento portoghese scomparso troppo presto a soli 28 anni.

