Acerbi piomba l’Al Hilal! Inzaghi innesca i primi contatti E l’Inter? – SM

L’Al Hilal di Simone Inzaghi si fa avanti per Francesco Acerbi, rafforzando il legame tra l’allenatore e il difensore italiano. Dopo la partenza di Inzaghi dall’Inter, il tecnico sembra voler mantenere un suo uomo di fiducia anche in Arabia Saudita, aprendo uno scenario intrigante per il futuro del giocatore e della strategia del club. La trattativa potrebbe davvero cambiare le carte in tavola per tutti gli attori coinvolti.

L’Al Hilal di Simone Inzaghi piomba su Francesco Acerbi. L’ex allenatore dell’Inter vuole continuare al fianco del difensore italiano, forte del grande legame che dura dai tempi della Lazio. Ci sono le basi affinché la dirigenza nerazzurra apra alla trattativa. NUOVO SCENARIO – Simone Inzaghi lascia l’Inter, ma non tutti i suoi giocatori. Il tecnico piacentino sembra non poter fare a meno, anche in Arabia Saudita, del suo pupillo Francesco Acerbi. Stando a quanto riporta SportMediaset, infatti, l’Al Hilal ha dato inizio ai primi sondaggi esplorativi per il difensore italiano. L’interesse della società araba sembra concreto, ma si attendo ancora un prossimo passo decisivo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Acerbi, piomba l’Al Hilal! Inzaghi innesca i primi contatti, E l’Inter? – SM

