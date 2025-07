Il Generale La Gala in visita alla Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino

Il Generale di Divisione Giuseppe Canio La Gala, Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, ha recentemente visitato la Compagnia di Ariano Irpino, un momento di grande importanza per rafforzare il legame tra le forze dell’ordine e la comunità. Accolto dal Capitano Ludovica Arrabito, ha incontrato i militari e i comandanti delle dieci stazioni della zona, condividendo strategie e spirito di collaborazione. Un gesto che testimonia l’impegno costante a tutela della sicurezza locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Generale di Divisione Giuseppe Canio La Gala, Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino, dove è stato accolto dal Capitano Ludovica Arrabito, Comandante della Compagnia. Durante l’incontro, il Generale ha avuto modo di confrontarsi con i militari della sede e con i Comandanti delle dieci Stazioni dipendenti: Ariano Irpino, Castel Baronia, Flumeri, Greci, Grottaminarda, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Trevico, Vallata e Zungoli. La visita ha rappresentato un’importante occasione di dialogo sulle attività operative e sulle esigenze del territorio, che – pur presentando alcune criticità – beneficia della costante ed efficace presenza dell’Arma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Generale La Gala in visita alla Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino

In questa notizia si parla di: generale - compagnia - carabinieri - gala

Il generale La Gala in visita alla compagnia carabinieri di Marcianise - Il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri Campania, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Marcianise.

Forio. La riapertura della stazione dei Carabinieri alla presenza del Generale La Gala Vai su X

Il comandante della Legione Carabinieri “Campania”, il generale Canio Giuseppe La Gala, ha fatto visita alle Compagnie Carabinieri di Sala Consilina e Sapri Vai su Facebook

Il generale La Gala in visita alla compagnia carabinieri di Ariano Irpino; Il Generale La Gala ad Ariano Irpino: «I Carabinieri siano presidio vivo del territorio»; Il Generale La Gala in visita alla Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino.

Il generale La Gala in visita alla compagnia carabinieri di Ariano Irpino - Il generale di divisione Giuseppe Canio La Gala, comandante della Legione Carabinieri “Campania”, ha fatto visita alla compagnia carabinieri di Ariano Irpino. Secondo msn.com

San Bartolomeo in Galdo, il generale La Gala in visita alla Compagnia carabinieri - In mattinata il generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, comandante della Legione Carabinieri Campania, con sede a Napoli, ha fatto visita alla ... Da msn.com