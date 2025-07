Ucraina si stacca ultima linea elettrica centrale nucleare di Zaporizhzhia senza corrente per ore | Grave pericolo

La crisi in Ucraina si aggrava: la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, rischia il disastro dopo un attacco che ha interrotto l’ultima linea elettrica. Senza corrente, la sicurezza dell'impianto è in pericolo grave, mettendo a rischio milioni di vite. La comunità internazionale teme le conseguenze di questa emergenza, mentre l'AIEA invita a intervenire con urgenza per evitare una catastrofe. Continua a leggere

Un bombardamento ha colpito l’ultima linea elettrica attiva. Un grave rischio per la più grande centrale nucleare d'Europa, che non è in funzione ma necessita comunque di energia per mantenere raffreddato il suo combustibile nucleare. L'Agenzia di controllo dell'energia atomica delle Nazioni Unite, AIEA, parla di “Sicurezza estremamente precaria” nell’impianto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

