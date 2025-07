Lacrime e commozione ai funerali di Diogo Jota e il fratello André

Un giorno triste e carico di emozioni, quello di oggi a Gondomar, dove amici, familiari e tifosi si sono stretti al dolore per l’addio a Diogo Jota e André Silva. La perdita improvvisa dei due giovani talenti ha sconvolto il mondo dello sport, unendolo nel cordoglio. La loro scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma anche un messaggio di ricordo e affetto che durerà nel tempo.

Lacrime, commozione e tanta tristezza. Non poteva essere altrimenti oggi, 5 luglio, a Gondomar, dove si sono tenuti alle ore 10 locali (11 in Italia) i funerali di Diogo Jota e il fratello André Silva. I due hanno perso la vita in un incidente stradale nella notte di giovedì 3 luglio, in Spagna, nella provincia di Zamora rispettivamente a 28 e 26 anni. Tantissimi i personaggi dello sport presenti all’ultimo saluto per i due calciatori. Compagni (ed ex) di Liverpool e Portogallo per Diogo Jota, del Penafiel per il fratello André Silva. Tutti lì a salutarli per l’ultima volta. Chi c’era ai funerali – Tra coloro che hanno trasportato la bara di Diogo Jota anche Ruben Neves, suo compagno di nazionale e calciatore dell’Al Hilal. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it