Panico a Palma di Maiorca | incendio su un aereo Ryanair i passeggeri si lanciano dalla scaletta video

Un dramma sfiorato all’aeroporto di Palma di Maiorca, dove un incendio a bordo di un volo Ryanair ha scatenato il panico tra i passeggeri. La rapida evacuazione ha evitato una tragedia maggiore, anche se 18 persone hanno riportato ferite lievi e sei sono state ricoverate. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza nei viaggi aerei, dimostrando ancora una volta che la prontezza può fare la differenza.

Paura e qualche ferito, ma la strage è stata evitata. Un incendio di piccole dimensioni si è sviluppato all’interno della cabina di un volo Ryanair all’aeroporto di Palma di Maiorca: 18 persone sono rimaste lievemente ferite durante l’evacuazione della cabina ma solo sei sono state ricoverate in ospedale. L’aereo era sulla pista poco prima dell’inizio della fase di decollo quando si è sviluppato l’incendio per cause ancora non note. Alcuni passeggeri sono stati assaliti dal panico. L’incidente ha causato momenti di estrema tensione e i passeggeri hanno dovuto essere evacuati dall’aereo attraverso le uscite di emergenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it