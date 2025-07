Incidente in A13 oggi chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara sud Acqua agli automobilisti in coda

Oggi sulla A13 Bologna-Padova, il tratto tra Altedo e Ferrara Sud è stato temporaneamente chiuso a causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un camion ribaltatosi, creando disagi e code considerevoli. La sicurezza degli automobilisti e la gestione dell’emergenza sono al centro delle operazioni in corso. Restate aggiornati per tutte le novità e i percorsi alternativi per tornare sulla strada al più presto.

Ferrara, 5 luglio 2025 – Poco dopo le ore 12, sulla A13 Bologna - Padova, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Altedo e Ferrara sud verso Padova a causa di un i ncidente autonomo di un camion che si è ribaltato all’altezza del km 29, occupando completamente la carreggiata e disperdendo il carico sul piano viabile. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 4 km di coda verso Padova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A13 oggi, chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara sud. Acqua agli automobilisti in coda

In questa notizia si parla di: ferrara - incidente - chiuso - tratto

Incidente in scooter a Ferrara, grave un minorenne - Momenti di grande preoccupazione a Ferrara, dove un minorenne è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra scooter e furgone.

Tragedia sull’autostrada A1 per un violento incidente tra auto e furgone. Marito e moglie sono morti, mentre i loro due figli sono stati soccorsi in codice rosso con l’eliambulanza e sono gravissimi Vai su Facebook

Incidente in A13 oggi, chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara sud. Acqua agli automobilisti in coda; Camion si ribalta e perde il carico di grano: autostrada chiusa, traffico in tilt - VIDEO; Incidente sulla A13: riaperta l'autostrada nel tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello.

A13 BOLOGNA-PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ALTEDO E FERARA SUD VERSO PADOVA - PADOVA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ALTEDO E FERARA SUD VERSO PADOVA Roma, 5 luglio 2025 – Poco dopo le ore 12:00, sulla A13 Bologna – Padova, è stato temporaneamente chi ... msn.com scrive

Incidente A13 oggi a Ferrara, schianto tra camion: tratto chiuso per ore - Il Resto del Carlino - Tratto chiuso più di due ore lungo l'autostrada A13 tra Ferrara sud e Ferrara nord in direzione Padova per un incidente avvenuto verso le 16 all’altezza del km 39 ... Scrive ilrestodelcarlino.it