Iran-Israele quando una partita di calcio segnò la frattura nei rapporti tra i due Paesi

a stringere legami più stretti con Tel Aviv, dimostrando come, in passato, la diplomazia e lo sport potessero unire anche le nazioni più diverse. Questa storia sorprendente ci invita a riflettere su come le relazioni internazionali possano evolversi nel tempo, passando da alleanze occasionali a rivalità profonde. Un capitolo affascinante della geopolitica che merita di essere riscoperto e compreso appieno.

Oggi, con la guerra e poi la fragile tregua tra i due Paesi, potrebbe sembrare impensabile, ma c'è stato un tempo in cui Iran e Israele mantenevano relazioni diplomatiche per così dire più che cordiali, se non proprio amichevoli. Tanto da incontrarsi spesso anche su un rettangolo verde, come accadde nel 1974, a conferma degli ottimi rapporti bilaterali. A circa un anno dal termine della guerra dello Yom Kippur, infatti, Teheran si era ritrovata ad ospitare i Giochi Asiatici, una kermesse in grado di coinvolgere 18 discipline differenti. Il regime imperiale dello Scià voleva mettere in vetrina un Iran moderno, progressista e aperto, dimostrando che il suo Paese era in grado di gestire la sfida organizzativa e logistica, in prospettiva di un'eventuale futura candidatura ad ospitare le Olimpiadi.