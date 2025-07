FOTO Il ricordo indelebile di Antonio Pietrantonio oggi l’ultimo saluto al sindaco dei record

Il ricordo di Antonio Pietrantonio, il sindaco dei record e figura amata di Benevento, si intreccia oggi con le emozioni e l’ammirazione della comunità. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, ma anche un’eredità di dedizione e passione per la città. Mentre il sindaco Mastella promette di onorare il suo esempio virtuoso, si celebra un passaggio di testimone tra passato e futuro, con la speranza di mantenere vivo il suo spirito.

Tempo di lettura: 3 minuti "Ti dedicheremo qualcosa di importante, esempio virtuoso di come si amministra". E' la promessa del sindaco di Benevento Clemente Mastella, presente questa mattina con la con fascia tricolore, all'ultimo saluto presso la Chiesa di Santa Maria della Pace e Santa Rita ad Antonio Pietrantonio, scomparso nella mattina del 3 luglio, che lo ha preceduto tra il 1982 e il 1992 nella carica a Palazzo Mosti. Mastella ha assicurato alla Famiglia Pietrantonio la sua volontà di tenere salda la memoria dell'ex Sindaco per le future generazioni a ragione delle sue opere per la Città ed il territorio sannita.