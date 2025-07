Confcommercio | Puglia e Trentino Alto Adige mete preferite dell’estate 2025

L’estate 2025 si prospetta ricca di scoperte e avventure, con Puglia e Trentino Alto Adige in netto risalto come mete preferite dagli italiani, oltre alle amate regioni di Toscana, Campania, Liguria, Lazio e Veneto. Mare e montagna si confermano le punte di diamante per vacanze di ogni durata, dai brevi break alle esplorazioni prolungate. Ma, tra i sogni di fuga, in testa alla classifica dei viaggi lunghi si ritrova...

Milano, 5 lug. (askanews) – In vetta alle preferenze degli italiani per le vacanze estive, se si escludono gli short break in Toscana, Campania, Liguria, Lazio e Veneto, quest’anno troviamo Puglia e Trentino Alto Adige. Mare e montagna dunque, che gli italiani prediligono tanto per le vacanze brevi – da 3 a 5 pernottamenti – quanto per quelle più lunghe. Ma in testa alla classifica dei viaggi da 7 giorni e oltre, dopo parecchio tempo, si ritrova la Sardegna. E’ quanto emerge dal focus sulle vacanze estive degli italiani dell’Osservatorio turismo di Confcommercio, in collaborazione con Swg. A primeggiare, anche quest’estate, è ovviamente il mare, scelto dal 24% degli italiani per almeno una delle vacanze in programma tra giugno e settembre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

